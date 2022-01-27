Недвижимость

Новый комитет будет заниматься обеспечением жильем сирот в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали законодательную инициативу региональной администрации о передаче функции главного распорядителя бюджетных средств в части приобретения жилья для детей-сирот от областного комитета по социальной защите комитету по строительству и ЖКХ. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Аналогичное решение уже принято на федеральном уровне – полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот перешли от Министерства просвещения РФ к Минстрою.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время на территории региона строительство жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа не ведется. В 2021 году в области возникла критическая ситуация, связанная с недостаточностью квартир к приобретению на первичном и вторичном рынках недвижимости.

С целью решения поставленных задач Минстрой рекомендовал на региональном уровне передать полномочия главного распорядителя средств органам исполнительной власти, отвечающим за сферу строительства.

Законопроект депутаты поддержали единогласно.