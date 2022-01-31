Недвижимость

Более 80% ипотечных сделок в Сбере на Северо-Западе проходят с электронной регистрацией

По итогам второго полугодия 2021 года Сбербанк в СЗФО выдал почти 60 тысяч ипотечных кредитов. При этом 81% сделок зарегистрировали с использованием сервиса электронной регистрации, такой же процент - в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Годом ранее показатели были на уровне 67% и 66% соответственно. Кроме того, свыше 70% сделок в СЗФО проходят через сервис безопасных расчетов. С его помощью безналичные расчеты за объект недвижимости между продавцом и покупателем осуществляются без дополнительных посещений офиса банка.

«Электронная регистрация - безопасная и удобная услуга, интерес к которой, как показывает статистика, среди покупателей жилья ежегодно растет. Одно из ее преимуществ - дисконт 0,3 п.п. для клиентов Сбера на ставку по ипотеке при использовании сервиса. В пересчете на период кредитования получается хорошая экономия», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции ограничивался до 1 февраля 2022 года. Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться акцией, нужно попросить сотрудника банка добавить в сделку сервис электронной регистрации или выбрать соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на сайте Домклик.