Недвижимость

Апартаменты предложили приравнять к жилью второй категории

Существующие апартаменты в России предложили приравнять к жилью второй категории. Такую инициативу в Минстрой направил во Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), пишет газета «Известия».

Согласно идее, в таких объектах можно было бы прописаться, но они не будут обеспечены социальной инфраструктурой — школами, детсадами, поликлиниками. Также для такого жилья стоит сохранить повышенный, то есть коммерческий, тариф за ЖКУ и налог на недвижимость, считают авторы инициативы.

По их мнению, дать статус жилья второй категории можно апартаментам, соответствующим градостроительным нормам и по площади помещения (соцнорма). Для реализации идеи предложено создать федеральный реестр апартаментов, распределив их по категориям (соответствие нормам), следует из письма ВЦНСП в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

В апреле 2021 года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов. Документ предлагает определить новую категорию недвижимости — многофункциональные здания, апартаменты в которых будут приравниваться к жилью. Но, согласно документу, норма распространяется только на новые объекты. В осеннюю сессию прошлого года законопроект не смогли рассмотреть в первом чтении, поскольку спикер ГД Вячеслав Володин направил его на доработку.

В Минстрое отметили, что документ сейчас находится на рассмотрении в нижней палате парламента. Идет корректировка законопроекта в рабочей группе, в состав которой также вошли представители министерства, сказали в ведомстве. По данным источников издания, близких к обсуждению вопроса, Минстрой все же хочет дать статус жилья уже существующим апартаментам.