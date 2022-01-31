Недвижимость

Псковичам рассказали, на какие новостройки дают ипотеку под 5,75%

В Пскове сохраняется возможность купить квартиру в ипотеку под низкий процент, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ». Ставка на ипотеку по госпрограмме от банков-партнеров* составляет 5,75%.

В программе участвуют:

- ЖК SMART (ул. Инженерная, д. 125, ул. Юности, д.20).

- ЖК «Заречье PARK" (ул. А. Алехина, д.3).

- ЖК «Перспектива" (ул. Завеличенская, 20).

- ЖК «Образцовый" (ул. Крестки, д. 3 и 3а).

Подробности по телефону 8 (8112) 793-793.

*Предложение банка-партнера ПАО ВТБ. Программа - ипотека с господдержкой. Полная информация на сайте банка. Предложение ограничено. Продажа по 214 ФЗ, г. Псков, ул. А. Алехина, 3. Застройщик ООО «СК Возрождение-10». Проектная декларация на сайте дом.рф. Не оферта.