Надзорный комитет рассмотрит жалобы о затянувшемся строительстве дома в Пскове

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области принял к рассмотрению жалобы о затянувшемся строительстве дома №28 на улице Завеличенской в Пскове. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.
Строительство дома №28 на улице Завеличенской в Пскове по состоянию на 24 марта. Фото: pskovzhilstroi.ru
На сайте главы региона опубликовано порядка 20 обращений дольщиков, которые до сих пор не получили ключи от своих квартир.
Строительством дома занимается компания «Псковжилстрой». Планировалось, что дольщики смогут въехать в квартиры 8 июля 2021 года. Затем они получили уведомление о переносе сроков сдачи дома на ноябрь 2021 года. Сейчас, по информации дольщиков, срок сдачи дома — 8 июля 2022 года.
«На дворе конец марта 2022 года: в итоге квартиры нет, стройка практически стоит на месте, куча недоделок по дому, полное отсутствие движения по облагораживанию прилегающей к дому территории, и полное непонимание, когда же мы, наконец, сможем получить нашу квартиру», — говорится в одном из сообщений дольщиков. По информации ПЛН, в дом планируют въехать 198 семей.
На обращения дольщиков на сайте губернатора сейчас реагирует один из органов исполнительной власти: «Ваше обращение принято комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области к рассмотрению».
Напомним, президент России Владимир Путин потребовал от правительства принять меры для завершения в срок строительства объектов недвижимости с участием дольщиков.