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Недвижимость

Сбербанк увеличил выдачу ипотеки в 2,8 раза

04.10.2022 17:56|ПсковКомментариев: 0

Сбер выдал более 208,8 тысячи ипотечных кредитов в третьем квартале 2022 года — это в 2,8 раза больше, чем во втором квартале. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза, превысив 653,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба банка.

Положительная динамика наблюдалась в течение квартала: в сентябре 84,3 тысячи человек приобрели недвижимость, получив от Сбербанка 267,3 млрд рублей заёмных средств. Это на 15% больше августовских показателей.

Самой востребованной в сентябре оказалась ипотека на вторичное жильё (выдано 62,4 тысячи кредитов или 74% от общего числа). При этом спрос на вторичное жилье по сравнению с августом вырос на 15%, на новостройки — на 12%.

Аналитики Домклик отмечают, что льготные ипотечные программы по-прежнему популярны у россиян. Так, по программе «Господдержка» в сентябре выдано 14,9 тысячи ипотек на 67 млрд рублей (прирост на 16,6% в количественном выражении и на 14% — в денежном). По «Семейной ипотеке» было оформлено 6,3 тысячи кредитов на 30,6 млрд рублей (прирост на 13,8% и 15,1% соответственно).

«Всего с января по сентябрь этого года Сбербанк выдал 543,2 тысячи ипотек на общую сумму 1,68 трлн рублей. Устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты наблюдался весь третий квартал, хотя обычно в июле и августе мы наблюдаем затишье. Мы связываем это с нестандартной ситуацией во втором квартале, когда рынок сильно просел из-за высокого уровня процентных ставок. Думаю, что темпы этого роста, скорее всего, будут замедляться», - отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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