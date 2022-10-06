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Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам

Регулярный мониторинг состояния пунктов государственных геодезических сетей осуществляет управление Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам 3 квартала 2022 года всего обследовано 177 геодезических пунктов, из них 38 пунктов спутниковой геодезической сети (СГС-1), 53 пункта государственной геодезической сети (ГГС), 82 пункта государственной нивелирной сети (ГНС) и 4 пункта государственной гравиметрической сети (ГГрС)», - сообщили в региональном Росреестре.

Геодезические пункты являются исходной основой при выполнении, например, геодезических, картографических, кадастровых работ, при строительстве зданий, сооружений.

Также они могут быть расположены на земельных участках, на стенах и крышах зданий, в подвалах зданий, в устоях мостов и путепроводов, в основаниях памятников, на других сооружениях. Они относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства, уточнили в региональном Росреестре.

«Собственникам, пользователям, арендаторам земельных участков, зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены геодезические пункты, необходимо сохранять геодезические пункты. Их разрушение запрещено!» - подчеркнули в ведомстве.