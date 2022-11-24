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Недвижимость

Дольщики долгостроя на улице Петровской обратились за помощью к Александру Котову

01.12.2022 13:15|ПсковКомментариев: 0

С просьбой помочь участникам долевого строительства дома № 4б по улице Петровской в Пскове разрешить многолетнюю проблему обратилась к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову псковичка Ольга Пушкарёва. 1 декабря в общественной приёмной «Единой России» стартовала декада приёмов граждан, приуроченная к 21-й годовщине партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

45-квартирный ЖК «Тихая гавань» застройщик ООО «ТексПроект» когда-то заявлял как «первый в Пскове пятиэтажный дом комфорт-класса, оснащённый лифтом», и планировал сдать в эксплуатацию в августе 2019 года. Однако сроки затянулись, деньги у владельца компании Эдуарда Белова кончились, и при достаточно высокой степени готовности комплекс по-прежнему остаётся нежилым.

«Мы бы и хотели, чтобы всё было "по-тихому", но не получается. Люди доведены до отчаяния», - рассказала о состоянии дольщиков «Тихой гавани» Ольга Пушкарёва. За годы переносов сроков будущие жильцы несданного дома успели перезнакомиться и объединиться, изучить положения законов, написать письмо в Минстрой России и инициировать серию приёмов у руководителей областной власти разного уровня. К декабрю 2022 года у активной группы сложилось ощущение, что самым перспективным выходом могло бы быть признание долгостроя проблемным объектом и обращение за помощью в «Фонд развития территорий». Но, несмотря на обращения дольщиков, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области делать это не спешит.

Александр Котов, выслушав посетительницу приёмной, согласился, что в сложившейся ситуации есть два варианта – взаимодействие с Фондом и поиск застройщика, который мог бы довести начатое строительство до конца. «С Беловым вопрос закрыт безвозвратно. Кредитов ему никто не даст. Уголовное дело своим чередом пусть идёт. Об этом варианте можно забыть», - констатировал спикер. Обращение в Фонд Александр Котов назвал самым простым для областной власти способом решения. «Но вы должны понимать, что это длительный юридический процесс, который может растянуться на два года. По итогу Фонд может отказать, и мы с вами окажется в той же точке, что и сегодня. Помогают не всем», - предупредил председатель областного Собрания.

 
«Решение, казалось бы, простое – выложить деньги. Но 45 млн никто не подарит. Эти затраты потенциальному застройщику нужно как-то компенсировать. Насколько мне известно, в доме остаётся непроданной всего одна квартира, это не поможет покрыть расходы», - отметил Александр Котов.

Ольга Пушкарёва сообщила, что в поиске решения дольщики были почти готовы отказаться от лифта и частичного благоустройства, однако после очередного переноса сроков вновь настроены категорично. «Нам обещали к октябрю найти решение. Его снова нет, и снова у нас только отписки и обещания. Мы уже никому не верим. Зачем заниматься сочинениями? Лучше говорить, как есть», - пояснила общий настрой представитель группы активистов.

Александр Котов пообещал подключиться к решению проблемы с позиций полномочий областного Собрания депутатов. «Это не первый пример, но напомню, что к результату нас приведёт только конструктивное взаимодействие. С дольщиками долгостроя на улице Индустриальной мы тоже начинали с эмоциональных разговоров, но потом разобрались, вместе задумались, как решить нашу общую задачу. Давайте вместе искать решение. Если вы все вместе посчитаете необходимым включить дом в реестр проблемных объектов – пусть будет так. Поиск застройщика? Это другой алгоритм действий, но главное, мы с вами должны оценивать потенциальные сроки любого варианта», - добавил спикер.

Александр Котов пообещал Ольге Пушкарёвой решить вопрос о включении представителей дольщиков в состав участников всех совещаний по вопросу завершения строительства дома № 4 б по улице Петровской. Интересы покупателей некоммерческих помещений будет представлять Василий Кресак, будущих жильцов – сама Ольга Пушкарёва.

В заключение посетительница приёмной попросила помочь двум дольщикам, проживающим в очень стеснённых условиях, по возможности найти жильё в маневренном фонде. Александр Котов пообещал уточнить возможности города, но предупредил, что предложенное жильё может оказаться недостаточно комфортным.

Теги: #недвижимость #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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