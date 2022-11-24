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Гавань без причала

07.12.2022 15:53|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело возбуждено из-за задержки сдачи в Пскове новостройки на улице Петровской. Несмотря на это, застройщик все еще сохраняет шанс избежать суда. Просрочка уже составляет три с половиной года. Дом находится в высокой степени готовности, в частности, завершено остекление. Областные власти ищут способ достроить пятиэтажку без включения ее в реестр проблемных объектов. Дольщики готовы ждать конкретных предложений до января, а потом планируют выйти на пикет у недостроя и объявить голодовку.

 

Три года ждут

Информацию о возбуждении уголовного дела полиция обнародовала 30 ноября. Состав - «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве». Санкции по второй части этой уголовной статьи обширны, от обязательных работ до двух лет в колонии.

«С приобретателями квадратных метров заключался договор участия в долевом строительстве в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, - пояснили в полиции суть претензий. - Согласно условиям договоров, срок передачи помещений участникам долевого строительства был определен в августе 2019 года, однако до настоящего времени объект не сдан в эксплуатацию. Всего было заключено более 60 договоров участия в долевом строительстве, которые зарегистрированы в установленном порядке в Управлении Росреестра по Псковской области».

В жилом комплексе «Тихая гавань» первый дом (ул. Петровская, 4а) на 35 квартир сдали еще в 2016 году, построили его всего за год. В следующем году начали расти стены дома 4б. Проект продвигали как дом комфорт-класса, пятиэтажку из кирпича с лифтами, панорамным остеклением, индивидуальным отоплением в каждой из квартир и огороженной территорией. Все 44 квартиры и 16 коммерческих помещений владелец компании-застройщика «ТексПроект» Эдуард Белов продал. Собственники должны были получить ключи летом 2019 года. Первоначально сроки сдвинули на два года. А теперь финальную дату никто назвать не решится.

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«Объявлю голодовку»

Медсестра Ольга Яцюк с мужем должны были заселиться в одну из квартир. Сейчас живут в пустующем жилье знакомых, свою квартиру решили купить после того, как маргинальные соседи устроили пожар в новогоднюю ночь. Выбирали из трех вариантов. Смотрели вторичку, но семья не захотела сложностей с ремонтом. От другой новостройки отказались из-за сроков сдачи, они были на несколько месяцев позже, чем в «Тихой гавани». Там квартиру купили уже после первого переноса сроков сдачи на 2021-й. Риелтор объяснил подвижки пандемией (хотя в 2019 году, на который был намечен ввод в эксплуатацию, она на стройплощадки никак не влияла). Уверенности семье прибавил факт официальной регистрации договора.

«Сейчас бы я себя остановила, - говорит Ольга, оглядываясь назад. - Но информация в СМИ о происходящем на стройке появилась только через несколько месяцев».

Ольга Яцюк - одна из тех, кто в ноябре буквально засыпал сайт губернатора обращениями о проблеме со своим домом. Это не первая попытка дольщиков добиться завершения строительства. Но сейчас они готовы к максимально активным действиям.

Пороги инстанций лично обивает еще одна дольщица Ольга Пушкарева.

«Нас настоятельно просят подождать до января, - говорит она. - Мы посмотрим, что принесет январь, если ничего, то выйдем на пикет к дому с плакатами. Если и это плодов не принесёт, то лично я объявлю голодовку, все уже уведомлены про это».

Просьбы подождать исходят из регионального правительства. Там о проблеме дольщиков с Петровской знают и ищут варианты достроить дом. Тем более, что он находится в высокой степени готовности, в квартирах уже вставлены окна.

«Работаем в правовом поле, - заверяет заместитель губернатора Василий Осипов, курирующий строительную сферу. - Как только будут конкретные алгоритмы, будем с дольщиками снова встречаться. Рассматриваем, как сделать так, чтобы дом был достроен».

Деньги вместо квартиры

Областные власти пытаются при решении проблемы дольщиков избежать двух вещей. Во-первых, доплаты от будущих новоселов, которые уже честно заплатили за свои метры, а все те годы, что не могут въехать, рассчитываются с ипотекой. Во-вторых, обойтись без обращения в Фонд развития территорий.

Все застройщики с 2017 года делают отчисления в Фонд развития территорий (до этого года он назывался Фонд зашиты прав граждан - участников долевого строительства). То есть дом на Петровской уже попал под действие нормы. Фонд создан федеральным правительством и дает дольщикам государственную гарантию. Но не всегда она означает достройку дома. Фонд может принять решение о выплате дольщикам компенсации.

Банкротство застройщика займет определенное время. А обращение в Фонд по его итогом не является гарантией достройки дома. Об этом говорит председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, на прошлой неделе к нему на прием ходила Ольга Пушкарева.

«Длительный юридический процесс может растянуться на два года, - предупредил он дольщиков. - По итогу Фонд может отказать, и мы с вами окажемся в той же точке, что и сегодня. Помогают не всем».

Даже в случае выплаты компенсации никто не вернет выплаченные за ипотеку проценты. И новую квартиру за компенсацию уже не купишь, жилье в Пскове с начала пандемии подорожало минимум в два раза. Поэтому вариант с банкротством застройщика областное правительство оставляет на крайний случай.

«Учитывая, что объект находится в высокой степени готовности, средства дольщиков с большой степенью вероятности использованы для строительства объекта, - полагает и.о. председателя областного комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кириленок. - Решение о включении дома в единый реестр проблемных объектов комитет напрямую связывает с дальнейшим банкротством застройщика и открытием конкурсного производства. Правительством Псковской области продолжается проработка варианта достройки объекта в более короткие сроки, чем при проведении процедуры банкротства».

По составленной областными властями укрупненной смете на достройку дома нужно еще 45 млн рублей. Однако жильцы считают, что денег нужно меньше. Те же газовые плиты, учтенные в смете, не значатся в их контрактах. На благоустройство территории они согласны скромное. Лишь бы поскорее въехать.

Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура области. Она же держит на контроле ход расследования. У владельца «ТексПроекта» Эдуарда Белова все еще сохраняется шанс уйти от уголовной ответственности.

«Это проблемный дом. Мы провели проверку, и по нашему акту возбуждено уголовное дело. Пытались путем переговоров заставить застройщика достроить дом добросовестно, но он отказался. Поставили вопрос об уголовном преследовании. Освободить его от уголовной ответственности можно одним путем - если он достроит дом», - рассказал прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире «ПЛН FM».

Какие шаги сейчас предпринимает застройщик? С этим вопросом мы обратились к Эдуарду Белову. Услышав, что на другом конце провода журналисты, он пообещал перезвонить. Однако в намеченное время редакционный телефон молчал. На новый звонок из редакции застройщик отвечать уже не стал. Затем и вовсе отключил телефон. Будем надеяться, что не хочет отвлекаться на общение с журналистами от решения самой главной проблемы - своей и еще 60 дольщиков. Псковская Лента Новостей продолжит следить за ситуацией, сложившейся вокруг проблемного дома.

Юлия Магера

Теги: #недвижимость #дольщики
Источник: Псковская Лента Новостей
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