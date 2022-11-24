Недвижимость

Людей из аварийного жилья в России предложили переселять в арендные квартиры

Людей из аварийного жилья в России могут начать переселять в арендные дома. Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа.

Разработку такой программы предполагает проект плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Меры должны проработать Минстрои‌, региональные власти и Фонд развития территории‌. Документ предполагает создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом, сообщают «Известия».

Также запланирована выдача нового жилья взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет). Такую меру необходимо разработать к 2025 году, сказано в проекте плана.

В Минстрое сообщили, что инициатива на стадии обсуждения. Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию — например, для расширения своей жилплощади.

Сегодня по статье 32 Жилищного кодекса РФ, переселенцы из аварийных домов получают новые квартиры такой же площади, как старые, но не меньше 6 квадратных метров на человека, или денежную компенсацию по стоимости аварийного жилья. Решения принимают по соглашению с гражданами, люди получают новое жилье в собственность, рассказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Но в некоторых субъектах нет возможности выдавать квартиры, поэтому люди получают только деньги, которых, как правило, не хватает на приобретение другой жилплощади, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.