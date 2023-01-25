Недвижимость

Многодетная псковская семья 10 лет стояла в очереди на квартиру и теперь может получить отказ

Многодетная семья в Псковской области 10 лет стояла в очереди на получение квартиры по программе «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области», но теперь готовится получить отказ, поскольку не может подтвердить наличие у семьи необходимого уровня доходов. О своей проблеме псковичи рассказали на сайте губернатора Псковской области.

«У нас такая проблема. В 2012 году мы попали в программу по обеспечению молодых семей жильём. Нам в социальной защите населения сказали, что через пару лет мы получим помощь. Мы собрали огромную кучу документов, многие справки стоили денег. Нам сказали: просто ждите свою очередь. Прошло 10 лет, и сейчас нам сообщили, что подошла наша очередь, но нам нужно предоставить документ, что у нас есть почти 700 тысяч на счету, но ранее нам об этом ничего не сказали», - заявила женщина, автор обращения.

Она отметила, что на данный момент их семья является многодетной и малообеспеченной, младшему ребёнку 7 месяцев, сама женщина находится в декретном отпуске, а заработная плата мужа составляет 21 тысячу рублей.

«Откуда нам взять такие деньги? Нам сказали, что мы должны взять в долг, у нас в посёлке маленькие зарплаты, нам не у кого занять, это огромные деньги для нас. Мы живём в квартире 31 квадратный метр, 5 человек. Нам сказали, что если мы не предоставим документ, что у нас на счету лежат почти 700 тысяч, то нам ничего не положено. Что это за помощь, которую нереально получить?» - спросила псковичка.

На обращение ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она отметила, что приказом комитета от 30 ноября 2022 года № 505 семью включили в список претендентов на получение социальных выплат в 2023 году.

При этом одно из условий участия в подпрограмме - наличие у семьи доходов, «позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты».

«Достаточными доходами либо иными денежными средствами молодой семьи для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, являются доходы либо иные денежные средства для оплаты части стоимости не менее 3 квадратных метров жилья на одного члена молодой семьи исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья Псковской области, определяемой министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», - пояснила глава профильного комитета.

Далее она перечислила автору обращения все возможные способы подтвердить готовность семьи выполнить условия участия в программе. При этом она подтвердила, что если семья эти условия не выполнит, участвовать в программе она не сможет.

«Не представление документов, подтверждающих признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья, является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Участие в подпрограмме является добровольным. При подаче заявления и документов для участия в подпрограмме вы были ознакомлены с условиями участия и дали согласие на предусмотренные условия», - заключила Ольга Евстигнеева.