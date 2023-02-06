Недвижимость

Выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на новых условиях стартовала в России

Выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на новых условиях стартовала в России. Так, можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.

В конце января Минцифры сообщило, что заявки на ипотеку по обновленным условиям уже принимаются. Тогда уточнялось, что работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки, пишет агентство «Прайм».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кредиты по льготной ипотеке станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. До этого получить ипотеку могли лишь сотрудники в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в IT-компаниях, являющихся получателями налоговых льгот.

Также, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, были снижены требования к минимальной зарплате, необходимой для получения ипотеки. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тысяч рублей.