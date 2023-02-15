Более 1600 жилых домов построили в Псковской области в 2022 году

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Псковской области, в 2022 году составил 28,1 млрд рублей, или 107,1% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года (по России – 105,2%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
В 2022 году построили и реконструировали следующие социально значимые объекты:
В январе-декабре 2022 года в регионе за счет всех источников финансирования построили 1683 жилых дома общей площадью 340 тысяч квадратных метров. Наибольший объем построенного жилья (64%) приходился на индивидуальных застройщиков, ими введен 1661 дом общей площадью 216 тысяч квадратных метров.
В 2022 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, городах Псков и Великие Луки, на долю которых приходилось почти три четверти (74%) от общей площади введенного жилья.
Цены на рынке жилья в большей степени выросли на первичном рынке – на 29,6% (по России выросли на 21%); на вторичном рынке 1 квадратных метров общей площади квартир подорожал на 16,8% (по России – на 11,8%).
Средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на конец 2022 года составила: