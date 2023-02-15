Недвижимость

О дизайне включенной в ипотеку отделки рассказал псковский застройщик

В двух вариантах дизайна доступен ремонт от застройщика покупателям квартир в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ». Дизайнеры компании разработали два вида интерьерных решений в классическом стиле — светлый и яркий. Покупателям доступно включение затрат на ремонт в тело ипотечного кредита.

«Участвующие в акции «Отделка в ипотеку» выигрывают несколько раз, - подчеркивает заместитель генерального директора ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова. - Во-первых, экономят время, так как ремонт в квартире завершается к моменту сдачи дома. Во-вторых, берегут деньги, семье не приходится искать дополнительные ресурсы, чтобы одновременно с выплатой ипотеки потратиться еще и на ремонт. К тому же, дизайн-проекты уже готовы, они современные и стильные, не нужно ломать голову над элементами отделки».

Застройщик заверяет: материалы, которые будут использованы для ремонта в новостройке, красивые и качественные. Выполнение работ находится под тщательным контролем.

Для участников акции «Отделка в ипотеку» стоимость ремонта заложена в сумму ипотечного кредита. На нее распространяются все программы субсидирования, в том числе льготная ставка. Таким образом, новоселы, получив ключи от квартиры, могут сразу же въезжать.