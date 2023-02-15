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Федеральную инициативу о порядке наследования ряда земель поддержал законодательный комитет областного Собрания

Изменения в проект федерального закона «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» поддержал комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом федерального закона предлагается установить, что в случае смерти Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, не реализовавшего право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка без проведения торгов (размер земельного участка не должен быть менее 0,2 на в городах и менее 0,4 газа их пределами, на выделенном участке можно построить дом, вести личное хозяйство, садоводство и огородничество), таким правом сможет воспользоваться его семья в следующем порядке приоритетности: вдове (вдовцу), детям старше 18 лет, родителям. При этом одни члены семьи смогут отказаться от земли в пользу других.

В настоящее время передача права на бесплатный участок по наследству невозможна, даже если звание героя Советского Союза, Героя РФ или полного ордена Славы присудили посмертно.

Депутат Владимир Панченко (КПРФ) уточнил о порядке наследования и попросил пояснить, все ли члены семьи смогут претендовать на участок и делить его.

«Благодаря этой инициативе устанавливается порядок наследования и приоритетности», — пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.