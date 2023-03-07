Недвижимость

Спрос на покупку загородного жилья в России вырос на 40%

В течение года в России спрос на покупку загородной недвижимости увеличился на 40%. Об этом рассказали в риелторской компании «Этажи».

Как заявил глава центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков, основной интерес клиентов в данный момент сосредоточен в сегменте земельных участков. Причем речь идет не только о дачных, но и об участках под индивидуальное жилищное строительство, пишет RuNews24.

Об аналогичной тенденции говорят и представители стройкомпании «Дачный сезон». По их словам, жители России все чаще предпочитают недвижимость большей площади и в окружении меньшего количества соседей. Поэтому средняя стоимость дач выросла на 15-20%.