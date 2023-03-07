Недвижимость

Около 2,5 тысяч псковских семей потратили маткапитал на частные дома в 2022 году

2 426 семей в Псковской области в 2022 году распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Всего по этим направлениям расходования средств было перечислено порядка 1,2 млрд рублей. Деньги выделяли на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом.

Использование маткапитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой, отметили в отделении.

«Материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не является улучшением жилищных условий семьи. В то же время работы по реконструкции, такие как замена крыши, окон либо подведение коммуникаций, могут осуществляться на средства маткапитала, но только если при этом увеличивается жилая площадь дома», - уточнила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В отделении напомнили, что средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае погашения жилищного кредита или займа на строительство воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.