Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
и снова в грязи
Оплата за ОДН с марта
Защита для псковских предпринимателей
досрочный выход на пенсию
о показаниях электросчётчика
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
факторинг для бизнеса
Парк у реки Милевки
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
построй дом своей мечты
Оазис здоровья под Псковом
Псковское гостеприимство
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Недвижимость 16.03.2023 14:161 Недвижимость коррупционеров: продать или открыть детский дом? 17.03.2023 09:300 Выжить по-соседски 16.03.2023 14:570 Сбер запустил вклад с повышенной ставкой для продавцов жилья 16.03.2023 14:161 Недвижимость коррупционеров: продать или открыть детский дом? 16.03.2023 13:090 Вдвое больше псковских семей получили льготную ипотеку с господдержкой в Сбере 16.03.2023 12:570 В Москве построят «дом из будущего» со sky-мостами
 
 
 
Самое популярное 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Выжить по-соседски

17.03.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

Соседей, как известно, не выбирают. Порой люди, живущие на одной лестничной клетке, становятся самыми близкими друзьями. А бывает и так, что какой-нибудь собственник не даёт спокойно жить всему подъезду. Это может быть любитель шумных вечеринок, либо открывшийся на первом этаже магазин, куда стекаются асоциальные элементы со всей округи. Добиться выселения и тех, и других крайне сложно — иногда проще договориться.

Предполагается, что теперь лишить владельца прав на недвижимость станет легче: весной власти получили право выставлять на торги жильё тех, кто систематически нарушает права соседей или использует площади не по назначению. Псковская Лента Новостей выяснила, о каких случаях идёт речь, есть ли способ повлиять на слушающих громкую музыку людей, почему лучше дружить с соседями, и не может ли это коснуться вас, уважаемый читатель.

Злостные нарушители

У тех, кто недоволен происходящим в квартире по соседству, появились дополнительные возможности для выселения её обитателей. С 1 марта вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют лишить собственника недвижимости в случае её использования не по назначению. В частности, суд вправе принять такое решение, если человек допускает бесхозяйственное содержание имущества или нарушает права соседей.

По сути, речь идёт о случаях, когда в многоквартирных домах открываются магазины, кафе, салоны красоты или хостелы. Либо помещение используется как склад. Жизнь других собственников при этом может стать невыносимой: постоянно доносящаяся из соседней квартиры громкая музыка, недостойно ведущие себя посетители, грязь. По новому закону всё это может быть основанием для лишения жилья, но только если нарушения носят систематический характер.

По замыслу авторов инициативы, недовольные соседи вправе обратиться к муниципальным властям с заявлением, приложив к нему весомые доказательства - фото, видео, аудиофайлы. В таком случае квартиру обязаны проверить, и если факт нарушения подтвердится, собственнику вынесут предупреждение с требованием всё исправить. Если хозяин квартиры проигнорирует указание, уполномоченный орган имеет право обратиться в суд и инициировать продажу имущества с торгов. При этом собственник не останется ни с чем: деньги, вырученные за жильё, ему вернут.

Чтобы применить данную крайнюю меру, потребуются многократные жалобы, подкрепленные неоспоримыми доказательствами. Например, показания соседей, подтверждающие, что из-за бесхозяйственного содержания объект разрушается. Или собственник уже «зарылся» в протоколах об административных правонарушениях. Эксперты подчеркивают, что главными критериями для изъятия имущества будут злостность и систематичность нарушений, степень которых планируют определять индивидуально. Если же сосед раз в год устраивает шумную вечеринку или просто вам не нравится, выселить его вряд ли получится.

Управы не найти

Пока не ясно, как будет применяться новшество на практике. «Мне пока не до конца понятен механизм работы этого закона», - заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов. Он обратил внимание, что и прежде с нарушителями прав соседей было сложно что-то сделать. К тому же, сперва надо разбираться, о каком жилье идёт речь - жилая ли это квартира, или она переведена в нежилой фонд.

Эксперт уточнил, что в 90% случаев помещения, где открываются магазины и другие коммерческие объекты, переведены в категорию нежилых. Поэтому с точки зрения Жилищного и Гражданского кодексов «у них всё ровно», заметил Алексей Кириллов. И в случаях, если собственник помещения сдает его в аренду под очередной алкомаркет, а жители этим недовольны, они вряд ли смогут чего-либо добиться.

«Всё, что не запрещено, то разрешено. Никак вы не повлияете, общим собранием ничего не решите. Право собственности в приоритете», - добавил эксперт.

По его словам, в Общественную палату и в Союз собственников недвижимости редко поступают обращения, касающиеся работы юрлиц, занимающих помещения в жилых домах, или собственников, использующих квартиры не по назначению. За последние пару лет стало меньше обращений и по поводу хостелов, а также квартир, которые сдаются посуточно. Чаще псковичи жалуются на шумных соседей, которые ведут аморальный образ жизни.

Однако, повлиять на таких людей сложно. Алексей Кириллов рассказал, что сам сталкивался с подобной историей. Соседи снизу вели себя крайне несдержанно, и пока они не съехали, ничего не изменилось. «Мы обращались и в полицию, и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Никакой управы на них не было», - поделился он.

Эксперт напомнил, что шумных жильцов могут штрафовать за нарушение закона о тишине. Но после обращения в полицию с просьбой повлиять на соседей ответа о принятых мерах он не получил. «Какие меры воздействия были на них оказаны, я не знаю. Может, их штрафовали, а, может, и нет. Мы даже попасть в квартиру не могли, хозяин просто не открывал. И сотрудники ничего не могли в этом случае сделать», - вспомнил Алексей Кириллов.

«Часы тишины» в Псковской области установлены с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме этого, под запретом ремонтный шум с 21:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 21:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 в остальные. Нарушителям тишины и спокойствия грозит штраф от одной до семи тысяч рублей.

Алексей Кириллов добавил, что шумные соседи — не самая большая проблема. Например, при проведении работ по капитальному ремонту рабочим тоже сложно попасть в квартиры, если собственник этого не пожелает. И никаких правовых механизмов по решению данной проблемы пока нет.

Надо разговаривать

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин пока не ознакомился с поправками. Но он также напомнил о том, что помещения в многоквартирных домах могут быть переведены в нежилой фонд, и их владельцы вправе вести деятельность, не запрещенную законом. Тем более, заметил депутат, зачастую торговые точки и кафе в домах открываются именно для удобства людей, которые живут поблизости.

Что касается постоянного шума и гама из частных квартир, он видит два пути решения проблемы: договариваться с соседями, либо делать шумоизоляцию. Юрий Бурлин добавил, что звуковосприятие у всех разное, и один человек может вообще не слышать живущих за стеной, а другой реагировать на каждый стук. Поэтому определенная степень субъективизма в данном вопросе присутствует. Народный избранник добавил, что при наличии в соседней квартире притона или постоянных «фестивалей» по выходным, естественно, нужно обращаться в полицию.

В целом же Юрий Бурлин уверен, что всё нужно делать по-человечески, уважая людей, проживающих рядом, и соблюдая установленные требования. Например, не жарить шашлык на балконе, чтобы не нарушать правила противопожарной безопасности, ответственно подходить к содержанию животных. И если ты не хочешь, чтобы сосед в субботу в 9 утра или в три часа ночи танцевал, не нужно этого делать самому.

Помимо этого, важно взаимодействие между самими людьми. Юрий Бурлин напомнил: соседей не выбирают, лучше попытаться найти с ними общий язык.

«Наладить взаимодействие, проводить совместные мероприятия: даже разгребание снега сближает людей. Выходить на субботники. У нас много людей, которые совсем не знают друг друга, особенно в многоэтажных домах», - заметил депутат.

Он считает, что многие проблемы именно от отсутствия общения. Порой люди вместо того, чтобы поговорить с соседом, начинают писать в полицию, управление городского хозяйства, губернатору, президенту и еще кому-нибудь. «Но президент за тебя это не решит. Не перекладывай ответственность ни на кого, реши сам сначала. Ну, а если человек совсем не адекватен, тогда для этого есть все правовые механизмы», - подчеркнул муниципальный депутат.

Он также рассказал историю из жизни: однажды в соседнюю квартиру, которая сдаётся в аренду, заселилась молодежь с целью устроить шумный праздник. В итоге компания подняла на уши весь подъезд. Юрий Бурлин связался с владелицей квартиры, она пояснила, что неправильно поняла планы арендаторов и быстро выгнала их на улицу. «Зато мы нашли с ней общий язык. Людям надо общаться. Это всегда дает результат», - подытожил депутат.

Жизнь закипела

Сталкивался с проблемой съемных квартир и директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов. Он рассказал, что в микрорайоне «Родина» есть помещения, которые сдаются посуточно, и на их собственников порой поступают жалобы. Но нерешаемых проблем нет, подчеркнул специалист и напомнил, что на шумные компании, устроившие праздник, всегда можно повлиять через участкового.

Есть в микрорайоне и пара квартир, жители которых ведут асоциальный образ жизни. Некоторые превратили жильё в место сбора собутыльников, другие наплодили тараканов. Однако и с такими людьми пытаются бороться общими усилиями.

Новые поправки в Гражданский кодекс Андрей Тарасов пока не успел изучить, но предположил, что они связаны именно с жалобами на торговые точки, расположенные на первых этажах жилых домов. Обычно люди сообщают об угрозе, которая идёт от нетрезвых компаний, посещающих пивные заведения, либо на работу магазинов.

Эксперт напомнил, как активные жители многоэтажки, уставшие от шума ночной разгрузки товара, заварили дверь супермаркета на улице Никольской.

«Две проблемы, с которыми сталкиваются жители первых этажей — это шум, либо продажа алкогольной продукции в вечернее и ночное время», - пояснил Андрей Тарасов.

Он подчеркнул, что микрорайон «Родина» очень дружный, собственники общаются между собой лично и в соцсетях, делятся насущными проблемами и находят пути решения. В группе «ВКонтакте» жильцы озвучивают пожелания к управляющей компании, сообщают о неисправных лифтах или необходимости почистить придомовую территорию. Делятся контактами нужных специалистов, предложениями по благоустройству и информацией о нарушителях порядка.

Помимо этого, в «Родине» регулярно проводятся субботники и культурные мероприятия, в микрорайон приезжают выступать творческие коллективы. А в прошлом году при помощи органов государственной власти благоустроили парк 300-летия прокуратуры, появились дубовая аллея и воркаут-площадка. «Жизнь закипела», - констатировал директор «Псковжилсервиса».

Шум от холодильников и кондиционеров в магазинах, громкая музыка, танцы и пьяные разборки за стеной, ранний перфоратор в квартире этажом выше — люди всегда будут чем-то недовольны. Но прежде, чем попытаться изжить надоедливого соседа, можно с ним попробовать просто поговорить. И, вполне вероятно, получится достигнуть компромисса. А на нет — и суд есть.

Ульяна Ловыгина

Теги: #недвижимость #жилье #квартира #соседи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 182 человека
17.03.2023, 10:090 Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом 17.03.2023, 09:590 Госпитализированному в январе фигуристу Костомарову поменяли схему лечения 17.03.2023, 09:510 Начальников смены и административно-хозяйственного отдела ищет завод «Титан-Полимер» 17.03.2023, 09:400 Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря
17.03.2023, 09:360 ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района 17.03.2023, 09:300 Выжить по-соседски 17.03.2023, 09:190 Перспективы развития биатлона на островской базе «Юность» обсудил Дмитрий Быстров в Москве 17.03.2023, 09:150 Жильцы многоквартирных домов получат новые основания для смены УК
17.03.2023, 09:000 В Госдуме предложили открывать накопительные счета для детей с момента рождения 17.03.2023, 08:500 Интерактив: Первые подснежники расцвели в Пскове 17.03.2023, 08:440 Юных псковских экологов познакомили с технологией льняного производства 17.03.2023, 08:290 Сергей Вострецов дал высокую оценку VII Международному форуму труда
17.03.2023, 08:091 В Пскове родители школьников могут сдать ЕГЭ 17.03.2023, 07:530 Садовый дом подожгли в Псковском районе 17.03.2023, 07:450 Врач дал рекомендации по улучшению качества сна 17.03.2023, 07:390 Яма между люками образовалась на улице Плехановский посад в Пскове. ФОТО
17.03.2023, 07:301 Чтобы бегать стометровку и взбираться по канату в школе, потребуется справка о здоровье 17.03.2023, 07:150 День святого Патрика отмечают в мире 17 марта 17.03.2023, 07:000 Оттепель сменится холодами и гололедицей на Северо-Западе России 16.03.2023, 22:300 Псковским школьникам расскажут, как защитить данные на своих смартфонах
16.03.2023, 22:151 Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm 16.03.2023, 22:000 Только половина россиян крепко спит по ночам – ВЦИОМ 16.03.2023, 21:400 Архивисты рассказали о встрече в Пскове наследника престола в XIX веке 16.03.2023, 21:200 Путин назвал положительные стороны ЕГЭ
16.03.2023, 21:001 Врач рассказал об опасности продуктов с плесенью 16.03.2023, 20:430 Туристический потенциал Псковской области представлен на международной выставке MITT 16.03.2023, 20:400 Детский фонд разработал информационный справочник для семей вынужденных переселенцев 16.03.2023, 20:400 Россиянам рассказали о посадках в марте
16.03.2023, 20:200 Невельские пенсионеры обучаются отправлять голосовые сообщения через смартфон 16.03.2023, 20:000 Память погибшего в Чечне Владислава Байгатова почтили в Псковской области 16.03.2023, 19:581 Эпидситуация в Псковской области остается стабильной - Роспотребнадзор 16.03.2023, 19:530 Более 300 обращений семей участников СВО отработал псковский профильный центр
16.03.2023, 19:401 О погребальных обрядах расскажут псковичам в храме Александра Невского 16.03.2023, 19:200 Псковичей приглашают нарисовать «Открытку Победы» 16.03.2023, 19:100 Около 100 км лесных дорог реконструируют в Псковской области 16.03.2023, 19:002 Мать и дочь избили стоматолога в воронежской поликлинике
16.03.2023, 18:453 Как маркировка бутилированной воды поможет в борьбе с контрафактом, рассказали эксперты 16.03.2023, 18:270 Выплату из маткапитала псковским семьям начнут перечислять в единый день доставки 16.03.2023, 18:250 Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове 16.03.2023, 18:150 Студентам политехнического колледжа рассказали о работе в «Псковпассажиравтотрансе»
16.03.2023, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 марта 16.03.2023, 18:000 Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.03.2023, 17:510 В Пскове с фасада многоквартирного дома падает облицовка 16.03.2023, 17:480 Более тысячи «пушкинских» слоганов уже придумали посетители «Михайловского»
16.03.2023, 17:452 Владимир Панченко о причинах угрозы закрытия завода «Евро-Керамика Печоры» 16.03.2023, 17:450 Творческая встреча с солистами Мариинки пройдет в Пскове 16.03.2023, 17:380 Расследование дела об убийстве женщины на новогодних праздниках завершили в Пскове 16.03.2023, 17:360 Морозы до 9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 17 марта
16.03.2023, 17:330 Областной этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству соберет более 200 участников 16.03.2023, 17:322 «Новые люди» предложили механизм оценки псковских чиновников через Госуслуги 16.03.2023, 17:300 Псковичи передали мошенникам более 300 тысяч рублей 16.03.2023, 17:290 Андрей Стегний о возможности получить помощь от профсоюза при досрочном выходе на пенсию
16.03.2023, 17:201 Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Псковской области по нацпроекту 16.03.2023, 17:171 Многодетный отец продает «кофейный островок» в псковском торговом центре 16.03.2023, 17:120 В «Михайловском» задумались о создании музейной парфюмерии 16.03.2023, 17:040 Общественная приемная ЕР в Псковской области передала 250 пар обуви для военнослужащих
16.03.2023, 16:502 Прекариат и новое потребление 16.03.2023, 16:410 Память жертв палачей латышского легиона СС почтили в Псковской области 16.03.2023, 16:280 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов. ВИДЕО 16.03.2023, 16:220 Роспотребнадзор о ситуации с Wildberries: Происходящее не должно отразиться на правах потребителей
16.03.2023, 16:172 Почти 800 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в 2022 году 16.03.2023, 16:100 Первый межрегиональный форум ТИКов пройдет в Пскове 16.03.2023, 16:000 Георгий Василевич: Есть фестивали, формирующие особый вкус к классике 16.03.2023, 15:493 Локальные подтопления ожидаются во время паводка в Псковской области
16.03.2023, 15:351 «Три мудреца»: Спасет ли Россию сокращение штата чиновников и силовиков? ВИДЕО 16.03.2023, 15:220 Большегруз врезался в ограждение на трассе Псков - Гдов 16.03.2023, 15:211 По одежке: псковскую молодежь оденут в фирменном стиле 16.03.2023, 15:110 В Петербурге 24-летняя девушка родила и выбросила ребенка в мусоропровод
16.03.2023, 15:100 Свыше 300 км противопожарных полос обустроят в Псковской области в 2023 году 16.03.2023, 15:040 О литературных играх, рождающих «охоту к перемене мест», рассказал директор Михайловского 16.03.2023, 14:570 Сбер запустил вклад с повышенной ставкой для продавцов жилья 16.03.2023, 14:480 ВЦИОМ: 35% россиян верят в вещие сны
16.03.2023, 14:370 Курс доллара впервые с 20 апреля поднялся выше 77 рублей 16.03.2023, 14:280 Андрей Михайлов отметил работу ТОСа по сохранению Горайского парка 16.03.2023, 14:230 Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове 16.03.2023, 14:161 Недвижимость коррупционеров: продать или открыть детский дом?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru