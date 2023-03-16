Недвижимость

Выжить по-соседски

Соседей, как известно, не выбирают. Порой люди, живущие на одной лестничной клетке, становятся самыми близкими друзьями. А бывает и так, что какой-нибудь собственник не даёт спокойно жить всему подъезду. Это может быть любитель шумных вечеринок, либо открывшийся на первом этаже магазин, куда стекаются асоциальные элементы со всей округи. Добиться выселения и тех, и других крайне сложно — иногда проще договориться.

Предполагается, что теперь лишить владельца прав на недвижимость станет легче: весной власти получили право выставлять на торги жильё тех, кто систематически нарушает права соседей или использует площади не по назначению. Псковская Лента Новостей выяснила, о каких случаях идёт речь, есть ли способ повлиять на слушающих громкую музыку людей, почему лучше дружить с соседями, и не может ли это коснуться вас, уважаемый читатель.

Злостные нарушители

У тех, кто недоволен происходящим в квартире по соседству, появились дополнительные возможности для выселения её обитателей. С 1 марта вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют лишить собственника недвижимости в случае её использования не по назначению. В частности, суд вправе принять такое решение, если человек допускает бесхозяйственное содержание имущества или нарушает права соседей.

По сути, речь идёт о случаях, когда в многоквартирных домах открываются магазины, кафе, салоны красоты или хостелы. Либо помещение используется как склад. Жизнь других собственников при этом может стать невыносимой: постоянно доносящаяся из соседней квартиры громкая музыка, недостойно ведущие себя посетители, грязь. По новому закону всё это может быть основанием для лишения жилья, но только если нарушения носят систематический характер.

По замыслу авторов инициативы, недовольные соседи вправе обратиться к муниципальным властям с заявлением, приложив к нему весомые доказательства - фото, видео, аудиофайлы. В таком случае квартиру обязаны проверить, и если факт нарушения подтвердится, собственнику вынесут предупреждение с требованием всё исправить. Если хозяин квартиры проигнорирует указание, уполномоченный орган имеет право обратиться в суд и инициировать продажу имущества с торгов. При этом собственник не останется ни с чем: деньги, вырученные за жильё, ему вернут.

Чтобы применить данную крайнюю меру, потребуются многократные жалобы, подкрепленные неоспоримыми доказательствами. Например, показания соседей, подтверждающие, что из-за бесхозяйственного содержания объект разрушается. Или собственник уже «зарылся» в протоколах об административных правонарушениях. Эксперты подчеркивают, что главными критериями для изъятия имущества будут злостность и систематичность нарушений, степень которых планируют определять индивидуально. Если же сосед раз в год устраивает шумную вечеринку или просто вам не нравится, выселить его вряд ли получится.

Управы не найти

Пока не ясно, как будет применяться новшество на практике. «Мне пока не до конца понятен механизм работы этого закона», - заявил член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости региона Алексей Кириллов. Он обратил внимание, что и прежде с нарушителями прав соседей было сложно что-то сделать. К тому же, сперва надо разбираться, о каком жилье идёт речь - жилая ли это квартира, или она переведена в нежилой фонд.

Эксперт уточнил, что в 90% случаев помещения, где открываются магазины и другие коммерческие объекты, переведены в категорию нежилых. Поэтому с точки зрения Жилищного и Гражданского кодексов «у них всё ровно», заметил Алексей Кириллов. И в случаях, если собственник помещения сдает его в аренду под очередной алкомаркет, а жители этим недовольны, они вряд ли смогут чего-либо добиться.

«Всё, что не запрещено, то разрешено. Никак вы не повлияете, общим собранием ничего не решите. Право собственности в приоритете», - добавил эксперт.

По его словам, в Общественную палату и в Союз собственников недвижимости редко поступают обращения, касающиеся работы юрлиц, занимающих помещения в жилых домах, или собственников, использующих квартиры не по назначению. За последние пару лет стало меньше обращений и по поводу хостелов, а также квартир, которые сдаются посуточно. Чаще псковичи жалуются на шумных соседей, которые ведут аморальный образ жизни.

Однако, повлиять на таких людей сложно. Алексей Кириллов рассказал, что сам сталкивался с подобной историей. Соседи снизу вели себя крайне несдержанно, и пока они не съехали, ничего не изменилось. «Мы обращались и в полицию, и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Никакой управы на них не было», - поделился он.

Смотрите также Неутомимые диджеи: как бороться с музыкой под окнами

Эксперт напомнил, что шумных жильцов могут штрафовать за нарушение закона о тишине. Но после обращения в полицию с просьбой повлиять на соседей ответа о принятых мерах он не получил. «Какие меры воздействия были на них оказаны, я не знаю. Может, их штрафовали, а, может, и нет. Мы даже попасть в квартиру не могли, хозяин просто не открывал. И сотрудники ничего не могли в этом случае сделать», - вспомнил Алексей Кириллов.

«Часы тишины» в Псковской области установлены с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме этого, под запретом ремонтный шум с 21:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 21:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 в остальные. Нарушителям тишины и спокойствия грозит штраф от одной до семи тысяч рублей.

Алексей Кириллов добавил, что шумные соседи — не самая большая проблема. Например, при проведении работ по капитальному ремонту рабочим тоже сложно попасть в квартиры, если собственник этого не пожелает. И никаких правовых механизмов по решению данной проблемы пока нет.

Надо разговаривать

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин пока не ознакомился с поправками. Но он также напомнил о том, что помещения в многоквартирных домах могут быть переведены в нежилой фонд, и их владельцы вправе вести деятельность, не запрещенную законом. Тем более, заметил депутат, зачастую торговые точки и кафе в домах открываются именно для удобства людей, которые живут поблизости.

Что касается постоянного шума и гама из частных квартир, он видит два пути решения проблемы: договариваться с соседями, либо делать шумоизоляцию. Юрий Бурлин добавил, что звуковосприятие у всех разное, и один человек может вообще не слышать живущих за стеной, а другой реагировать на каждый стук. Поэтому определенная степень субъективизма в данном вопросе присутствует. Народный избранник добавил, что при наличии в соседней квартире притона или постоянных «фестивалей» по выходным, естественно, нужно обращаться в полицию.

В целом же Юрий Бурлин уверен, что всё нужно делать по-человечески, уважая людей, проживающих рядом, и соблюдая установленные требования. Например, не жарить шашлык на балконе, чтобы не нарушать правила противопожарной безопасности, ответственно подходить к содержанию животных. И если ты не хочешь, чтобы сосед в субботу в 9 утра или в три часа ночи танцевал, не нужно этого делать самому.

Помимо этого, важно взаимодействие между самими людьми. Юрий Бурлин напомнил: соседей не выбирают, лучше попытаться найти с ними общий язык.

«Наладить взаимодействие, проводить совместные мероприятия: даже разгребание снега сближает людей. Выходить на субботники. У нас много людей, которые совсем не знают друг друга, особенно в многоэтажных домах», - заметил депутат.

Он считает, что многие проблемы именно от отсутствия общения. Порой люди вместо того, чтобы поговорить с соседом, начинают писать в полицию, управление городского хозяйства, губернатору, президенту и еще кому-нибудь. «Но президент за тебя это не решит. Не перекладывай ответственность ни на кого, реши сам сначала. Ну, а если человек совсем не адекватен, тогда для этого есть все правовые механизмы», - подчеркнул муниципальный депутат.

Он также рассказал историю из жизни: однажды в соседнюю квартиру, которая сдаётся в аренду, заселилась молодежь с целью устроить шумный праздник. В итоге компания подняла на уши весь подъезд. Юрий Бурлин связался с владелицей квартиры, она пояснила, что неправильно поняла планы арендаторов и быстро выгнала их на улицу. «Зато мы нашли с ней общий язык. Людям надо общаться. Это всегда дает результат», - подытожил депутат.

Жизнь закипела

Сталкивался с проблемой съемных квартир и директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов. Он рассказал, что в микрорайоне «Родина» есть помещения, которые сдаются посуточно, и на их собственников порой поступают жалобы. Но нерешаемых проблем нет, подчеркнул специалист и напомнил, что на шумные компании, устроившие праздник, всегда можно повлиять через участкового.

Есть в микрорайоне и пара квартир, жители которых ведут асоциальный образ жизни. Некоторые превратили жильё в место сбора собутыльников, другие наплодили тараканов. Однако и с такими людьми пытаются бороться общими усилиями.

Новые поправки в Гражданский кодекс Андрей Тарасов пока не успел изучить, но предположил, что они связаны именно с жалобами на торговые точки, расположенные на первых этажах жилых домов. Обычно люди сообщают об угрозе, которая идёт от нетрезвых компаний, посещающих пивные заведения, либо на работу магазинов.

Эксперт напомнил, как активные жители многоэтажки, уставшие от шума ночной разгрузки товара, заварили дверь супермаркета на улице Никольской.

«Две проблемы, с которыми сталкиваются жители первых этажей — это шум, либо продажа алкогольной продукции в вечернее и ночное время», - пояснил Андрей Тарасов.

Он подчеркнул, что микрорайон «Родина» очень дружный, собственники общаются между собой лично и в соцсетях, делятся насущными проблемами и находят пути решения. В группе «ВКонтакте» жильцы озвучивают пожелания к управляющей компании, сообщают о неисправных лифтах или необходимости почистить придомовую территорию. Делятся контактами нужных специалистов, предложениями по благоустройству и информацией о нарушителях порядка.

Помимо этого, в «Родине» регулярно проводятся субботники и культурные мероприятия, в микрорайон приезжают выступать творческие коллективы. А в прошлом году при помощи органов государственной власти благоустроили парк 300-летия прокуратуры, появились дубовая аллея и воркаут-площадка. «Жизнь закипела», - констатировал директор «Псковжилсервиса».

Шум от холодильников и кондиционеров в магазинах, громкая музыка, танцы и пьяные разборки за стеной, ранний перфоратор в квартире этажом выше — люди всегда будут чем-то недовольны. Но прежде, чем попытаться изжить надоедливого соседа, можно с ним попробовать просто поговорить. И, вполне вероятно, получится достигнуть компромисса. А на нет — и суд есть.

Ульяна Ловыгина