Неутомимые диджеи: как бороться с музыкой под окнами

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11.11.2022 10:18|ПсковКомментариев: 0

Заскучавшие во время пандемии тусовщики несказанно обрадовались, когда в Псковской области наконец-то разрешили проведение дискотек и работу ночных клубов. В отличие от людей, проживающих по соседству с увеселительными заведениями. Жалобы горожан, привыкших к тишине прошедших двух лет, не заставили себя долго ждать.

Что делать, если ваши права нарушаются неуважительным поведением любителей децибел и продолжения банкета на улице? Псковская Лента Новостей выяснила, как можно усмирить «изголодавшихся по танцам и веселью граждан», кто следит за соблюдением закона «о тишине», и куда сообщать о дебоширах.

 

Испорченные ночи

«Каждый раз с ужасом ждём наступления ночи выходного дня», - написала на сайте губернатора псковичка, проживающая в доме на Рижском проспекте, 19. Она рассказала, что напротив расположен известный в городе ночной клуб, который после снятия ограничений заработал с новой силой.

«За время двух "тихих" 2020-2021 годов мы позабыли, что означает быть соседями этого "прекрасного" места. Никакие закрытые окна не спасают от изголодавшихся по танцам и веселью граждан, которые на регулярной основе делятся своими музыкальным предпочтениями со всей округой из распахнутых окон и багажников своих авто», - пожаловалась псковичка.

Она уточнила, что клуб обычно закрывает свои гостеприимные двери около 6 утра в субботу и воскресенье, и «жаждущие продолжения банкета тренируют свои диджейские навыки уже вне его стен» - на парковках возле домов на Рижском проспекте, 16, 17 и 19. Автор обращения заметила, что спустя какое-то время автолюбители разъезжаются по домам, и предположила, что вряд ли они находятся в трезвом состоянии.

По словам горожанки, сотрудников ППС и ДПС в это время в округе не бывает, поэтому дебоширы ничего не боятся. Жильцы периодически сообщают о нарушении общественного порядка в службу 112, но реакции либо нет, либо полиция приезжает слишком поздно, когда шумные компании уже уезжают. Не дают результатов и попытки мирно переговорить с «диджеями» на улице.

«И так каждый выходной с разной степенью интенсивности! Иногда нам везет, и «диджеи» выдыхаются быстро, но ночь бывает испорчена в любом случае. Помогите, пожалуйста, нашему бедствию», - умоляет псковичка.

Ответ был опубликован от имени главы Пскова Бориса Елкина. В нем сообщалось, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение направлено на рассмотрение по подведомственности в полицию для принятия мер и подготовки ответа в адрес заявителя.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области нам сообщили, что по итогу рассмотрения обращения в выходные и праздничные дни у данного развлекательного комплекса будут размещены дополнительные наряды ППС и ДПС. «Они будут нести службу в вечернее и ночное время - на период работы комплекса для обеспечения безопасности отдыхающих, а также в целях пресечения управления транспортом в нетрезвом виде», - отметили в ведомстве. Кроме того, по данному факту УМВД России по городу Пскову проводит проверку.

Акустический дискомфорт

Борьба между теми, кто ночью предпочитает спать, и любителями покутить до рассвета кажется вечной. Псковичей беспокоит не только поведение посетителей ночных клубов после их закрытия, но и работа самих заведений. К примеру, много жалоб ранее поступало на заведение, расположенное на улице Рокоссовского, 22а, которое находится в пристройке, примыкающей к многоквартирному дому. Жильцы сообщали, что там постоянно грохочет музыка до 5:00, а после нетрезвые посетители выходят на улицу и нарушают покой в спальном микрорайоне.

При этом в Псковской области на законодательном уровне установлены «часы тишины». Шуметь нельзя с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме этого, под запретом ремонтный шум с 21:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 21:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 в остальные. Нарушителям тишины и спокойствия грозит штраф от одной до семи тысяч рублей.

Полиция уполномочена составлять протоколы о нарушении тишины в местах, указанных в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». К ним относятся жилые дома, в том числе многоквартирные; дворовая территория; общественные места: улицы, парки, скверы; садоводства.

В контрольном управлении администрации Пскова пояснили, что к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. Также составом административного правонарушения может стать использование на повышенной громкости устройств звукоусиления, в том числе в автомобилях, объектах торговли, общепита и досуга. Если хозяин машины настойчиво игнорирует звуки сигнализации, ему также могут выписать штраф.

Ежегодно выявляются сотни случаев нарушения закона о тишине. Сотрудники полиции наделены правом фиксации правонарушений, опроса граждан, составления протокола. Наложением санкций занимаются суды, которые решают, в какой степени гражданин нарушил законодательство.

Что же касается уровня шума в заведениях, расположенных на территории жилой застройки, его контролирует Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Если в вашем доме находится кабак, который мешает жить, можно пожаловаться в это ведомство. Специалисты проведут замеры шума, и в случае выявления нарушений выдадут предписание на их устранение.

Так, за 9 месяцев 2022 года псковское управление Роспотребнадора приняло 19 обращений на ухудшение условий проживания, связанных с шумовым фактором. В основном, это были жалобы жильцов первых и вторых этажей. Они сообщали об акустическом дискомфорте от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам. Также некоторые псковичи жалуются на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, шум и вибрацию при работе отопительного оборудования и лифтов в жилых домах, на близкое соседство дорог с интенсивным движением.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проводят инструментальные измерения уровней звука и звукового давления от указанных в обращениях источников шума. За указанный период превышение нормативов зафиксировали в 55% случаев, в отношении нарушителей приняли меры в соответствии с действующим санитарным законодательством страны.

Как повлиять на дебоширов

Так что же делать с уличными «диджеями», пьяными посетителями кафе или сборищем людей маргинальной наружности во дворах? Ответ очевиден: обращаться в полицию.

Конечно, для начала можно попробовать решить вопрос мирным путем. Например, попросить людей вести себя потише, выключить музыку или отправиться отдыхать в район, где нет жилой застройки. Но чаще всего такие разговоры не приносят никакого результата, но попробовать можно. И стоит понимать, что в данной ситуации есть риск возникновения конфликта.

Поэтому лучше сразу звонить по телефону 02 или 112. На случай, если дебоширы разойдутся по домам до приезда правоохранителей, заранее зафиксируйте их противоправное поведение на фото и видео. Так у вас будет неоспоримое доказательство нарушения тишины.

Если ситуация с шумными или нарушающими общественный порядок посетителями ночного клуба происходит с завидной регулярностью, продолжайте сообщать об этом в полицию. Коллективная жалоба, подписанная сразу несколькими жильцами, — еще лучше. Длительное отсутствие каких-либо действий со стороны полиции говорит о том, что пора отправляться в прокуратуру.

Если же шум производит сам клуб, например, громко работает музыка или вентиляция, следует написать жалобу в Роспотребнадзор. Там обязаны отреагировать на обращение и прийти с проверкой, чтобы замерить уровень шума. Ведомство принимает жалобы на любое нарушение санитарных правил. К примеру, если у клуба нет отдельного входа, из-за чего его посетители ходят по подъезду жилого дома. В случае фиксации нарушений владельца привлекут к административной ответственности.

О негативном воздействии шума, контроль которого входит в компетенцию Роспотребнадзора, жители Псковской области могут сообщить тремя способами:

  • на официальном сайте ведомства в разделе «Прием обращений граждан»
  • лично, на бумажном носителе в канцелярию ведомства (город Псков, улица Гоголя 21А);
  • Почтой России: 180000, город Псков, улица Гоголя, 21А.

С шумными соседями, в том числе в лице ночных клубов, можно и нужно бороться. Практика показывает, что при правильном подходе жильцы способны добиться возврата права на спокойную жизнь и усмирить дебоширов. Главное — набраться терпения и до конца отстаивать свою позицию.

Ульяна Ловыгина

Теги: #полиция #закон о тишине #клуб #дискотека #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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