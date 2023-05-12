Недвижимость

В ЖК «Завеличенский бульвар» продолжается строительство дома №18

Строительство дома №18 на улице Завеличенской продолжается в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в специализированной компании-застройщике «Монолит».

Фото: компания-застройщик «Монолит»

«Завершен монтаж плит цокольного этажа, завершен монтаж плит первого этажа в первой секции, завезены плиты для оставшихся двух секций», – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» установят экологичные вентилируемые фасады из керамогранита.

С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону 61-01-11.