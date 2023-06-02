Недвижимость

Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Источник финансирования для ремонта фасада дома №32 на улице Юбилейной ищут в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Проблема фасада дома 32 по улице Юбилейной известна, к сожалению, не первый год. Фонд капитального ремонта разработал проект по комплексному решению вопроса - демонтаж облицовочного кирпича и устройство нового навесного фасада. За последние три дня деформация фасада со стороны двора усилилась. Обеспокоенные жители обратились в МЧС России. На месте по рекомендации представителей МЧС России с привлечением экспертной организации приняли решение ограничить доступ граждан к опасному участку. Для этого уже сегодня здесь поставят ограждение», - отметил Борис Елкин.

Необходимо также оперативно провести противоаварийные работы, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало, подчеркнул он.

«Для глобального решения вопроса нужен ремонт. Фондом капитального ремонта дом включен в план на 2024-2026 годы. Понятно, что столько ждать нет возможности. Поэтому сейчас ищем источник финансирования. О сроках ремонта сообщу дополнительно», - добавил глава Пскова.