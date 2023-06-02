Псковичам рассказали, в каком доме можно купить квартиру с ипотекой 4,8%

Купить в Пскове квартиру в ипотеку со ставкой 4,8% могут семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей или одного ребенка, рожденного после 2018 года. Предложение доступно в ЖК «Заречье Park» благодаря партнерству группы компаний «ЛУГ» и Сбера. Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке сообщил Игорь Трепов, заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка.
В качестве одного из примеров эффективного взаимодействия Сбера и ГК «ЛУГ» Игорь Трепов привел состоявшееся на днях оформление ипотеки для клиента, у которого заканчивался срок ипотечного предложения. За один день специалисты банка одобрили субсидированную ставку, завели документы в систему «ДомКлик» и завершили сделку по покупке квартиры в ЖК «Заречье Park».
Отличительной чертой комплекса стало увеличенное количество парковочных мест, застройщик довел их число до 300. Первый дом (ул. Алехина, 3) готов к сдаче, новоселы в ближайшее время начнут получать. Второй дом в том же дворе (ул. Ижорского батальона, 17) будет завершен в следующем году.