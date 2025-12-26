Недвижимость

Свыше 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области за 2025 год

Участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Подвели итоги работы в этом году в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – Марат Шакирзянович назвал его главным вектором развития комфортной городской и сельской среды, определяющим качество жизни людей – "где они живут, куда ходят, где работают и отдыхают". Строительная отрасль в стране в 2025 году продолжила активный рост. Только в Псковской области плановый показатель ввода жилья составил порядка 300 тысяч кв. метров», - сообщил губернатор.

Он также доложил, что в этом году в регионе привели к нормативу около 84 км дорог регионального и местного значения, девять мостов. Параллельно реализуется крупнейший инфраструктурный проект региона – строительство Северного обхода Пскова протяжённостью 8,74 км, включающего 4-полосную магистраль, 2 транспортные развязки, 6 путепроводов и новый мост через реку Великую.

«По линии ЖКХ завершена реконструкция водовода в Великих Луках и первая очередь реконструкции котельной №9 в Пскове.
До конца года в Пскове будет завершён ремонт канализационного коллектора с заменой сетей. Работа в рамках нацпроекта будет продолжена. Благодарю Марата Шакирзяновича за поддержку Псковской области в решении важных стратегических задач», - заключил Михаил Ведерников.

