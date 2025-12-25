Михаил Ведерников посетил стройплощадку нового жилого микрорайона в деревне Хотицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по объектам Пскова посетил строительную площадку нового большого жилого микрорайона в деревне Хотицы. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

На строительной площадке губернатора сопровождала глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. Подрядчики отчитались о выполненных работах и планах по комплексному развитию территории (КРТ).

Ключевой инфраструктурный этап — строительство котельной мощностью 12 МВт, который уже завершили. Представитель застройщика также продемонстрировала губернатору работу энергообъекта, который обеспечит теплом будущий микрорайон.

Особое внимание уделяется и концепции комфортной среды. По словам застройщика, дворы домов будут организованы по принципу «двор без машин»: автомобили разместят за пределами дома. Для жителей также обустроят центральный бульвар и прогулочные пешеходные зоны.