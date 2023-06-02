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Недвижимость

Дом в «одном из самых успешных проектов» псковского застройщика готов к сдаче

21.06.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

В ближайшее время состоится ввод в эксплуатацию дома №3 по улице Алехина в псковском ЖК «Заречье Park». Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке сообщила заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

«Это один самых успешных и наиболее востребованных покупателями проектов, - сказала она. – Мы применили новые подходы с учетом изменения трендов на рынке жилой недвижимости».

Отличительной чертой ЖК «Заречье Park» стала парковка на 300 мест.

Купить в ипотеку можно квартиру, готовую для жилья, с ремонтом от застройщика. Таким образом, новоселы могут не беспокоиться о поиске средств для проведения ремонта. Для молодых семей в комплексе доступна ипотека Сбера со ставкой от 4,8%. Застройщик предлагает рассрочку на весь срок строительства.

 

В доме по улице Алехина, 3 расположены 208 квартир. Первые новоселы вскоре получат ключи. Второй дом в ЖК «Заречье Park» по Ижорского батальона, 17 рассчитан на 337 квартир. Его сдача намечена на следующий год.

«Здесь интересные планировки, красивые подъезды, применены качественные материалы, - отметила Светлана Сибилькова. – Комплекс рассчитан для молодых, динамичный семей с автомобилем. За последние годы в Овсище благодаря нашим стараниям и усилиям наших коллег-застройщиков вырос новый микрорайон, небольшой город в городе».

ЖК «Заречье Park» расположен в Овсище, активно осваиваемом застройщиками в последние годы. В микрорайоне расположены школа, два детских сада (один из них новых, открытый два года назад), новый сквер «Соколинка», отделение почты, библиотека, супермаркеты крупных сетей и местные торговые точки, аптека, химчистка и другие объекты инфраструктуры бытового обслуживания. Расположенные в Овсище локации регулярно становятся победителями голосования на конкурсе по благоустройству объектов по программе «Комфортная городская среда». Так, в нынешнем году на берегу реки Великой у спуска с улицы Отрадной появились детский игровой комплекс, спортплощадка, раздевалки, скамейки. Пешие прогулочные маршруты связывают микрорайон с памятником Александру Невскому на горе Соколиха и со Снятогорским монастырем, а общественный транспорт (как государственные, так и коммерческие маршруты) – с центром города, Запсковьем и Завеличьем.
 
 

В домах ЖК «Заречье Park» по 13 этажей, с верхних открывается панорамный вид на город, реку Великую и гору Соколиху.

Теги: #недвижимость #ипотека #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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