Недвижимость

Ради продажи квартиры великолучанка погасила долг свыше 100 тысяч рублей

Жительница города Великие Луки оплатила задолженность по коммунальным платежам в размере 104 тысячи рублей, чтобы продать квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделении судебных приставов города Великие Луки было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности за коммунальные услуги. В установленный законом срок требования исполнительного документа

должница не исполнила.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и доходы должника. Также, сделав запрос в регистрирующие органы, судебный пристав установил, что у женщины на праве собственности в Великих Луках имеется квартира. Он наложил запрет на проведение регистрационных действий в отношении данного имущества, поэтому продать или произвести какие-либо действия с квартирой собственник не могла.

Некоторое время данное обременение не оказывало должного воздействия на должницу, пока она не решила продать недвижимое имущество. Перспектива срыва сделки по продаже квартиры способствовала тому, что женщина явилась на приём и в полном объёме погасила задолженность.

После этого запрет на регистрационные действия был снят.