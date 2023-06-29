Недвижимость

Псковские сироты получат преимущество в получении квартиры за участие в СВО

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили предложенные прокуратурой региона изменения в порядок обеспечения детей-сирот квартирами. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, включенными в список,

А лица, достигшие возраста 23 лет, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют преимущественное право на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Парламентарии поддержали законопроект единогласно.