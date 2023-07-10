Недвижимость

«Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Метражи», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июля.

Гость студии - руководитель отдела продаж группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин. Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко выяснил у своего собеседника, как реставраторы стали застройщиками, а также подробнее поговорил о деятельности «Реставрационной мастерской». Какие проекты она реализует? В чем их идеология и отличие от других проектов? Какие квартиры более выгодны для покупателя — с отделкой или без? Как на стоимости жилья отражается наличие или отсутствие прилегающей инфраструктуры?

Повтор программы можно послушать 13 июля в 8.30.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.