Недвижимость

«Мини-микрорайон» для детей-сирот в Пскове готов на 80%

Готовность малоэтажных домов для детей-сирот в микрорайоне Пскова Любятово составляет около 80%. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Проконтролировал строительство малоэтажных домов для детей-сирот в Любятово. Готовность объекта высокая, около 80%. По объективным причинам сроки сдачи домов немного сдвинулись, но подрядчик готов усилиться», - рассказал Борис Елкин.

Продолжается внутренняя отделка помещений. Ожидается поставка дверей и сантехники. По словам градоначальника, 45 квартир будут сданы под ключ со всем необходимым оборудованием.

«Предстоит также благоустроить территорию. Здесь появится детская площадка, парковка и освещение. Получится такой мини-микрорайон. Собственникам останется купить мебель, и можно будет праздновать новоселье», - заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что 1 595 детей-сирот в возрасте от 18 лет в Псковской области в настоящий момент нуждаются в жилищном обеспечении.