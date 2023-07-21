«Мини-микрорайон» для детей-сирот в Пскове готов на 80%

Готовность малоэтажных домов для детей-сирот в микрорайоне Пскова Любятово составляет около 80%. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Проконтролировал строительство малоэтажных домов для детей-сирот в Любятово. Готовность объекта высокая, около 80%. По объективным причинам сроки сдачи домов немного сдвинулись, но подрядчик готов усилиться», - рассказал Борис Елкин.
Продолжается внутренняя отделка помещений. Ожидается поставка дверей и сантехники. По словам градоначальника, 45 квартир будут сданы под ключ со всем необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что 1 595 детей-сирот в возрасте от 18 лет в Псковской области в настоящий момент нуждаются в жилищном обеспечении.