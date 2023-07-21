Почти 1 600 псковских сирот старше 18 лет стоят в очереди на получение квартиры

1 595 детей-сирот в возрасте от 18 лет в Псковской области в настоящий момент нуждаются в жилищном обеспечении. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.
В ведомстве отметили, что органы прокуратуры области систематически принимают меры, направленные на увеличение бюджетного финансирования указанных расходов. Размер денежных средств, подлежащих выделению в 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот, увеличен на 70 млн рублей по требованию прокуратуры области, изложенном в отрицательном заключении на проект закона Псковской области о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Ранее сообщалось, что в муниципальных образованиях Псковской области утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Установленный показатель поможет определять объем субвенций для местных бюджетов на обеспечение квартирами детей-сирот.