Недвижимость

Две тысячи квартир построили в Псковской области с начала года

За I полугодие 2023 года в Псковской области введено в действие жилых домов общей площадью 162,5 тысячи квадратных метра. Построено 2 тысячи квартир, средний размер которых составил 83,2 квадратных метра. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья в I полугодии 2023 года составила 68,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В I полугодии 2023 года возведены социально-значимые объекты и объекты производственного назначения:



амбулаторно-поликлинические организации, рассчитанные на 152 посещения в смену,



гостиницы на 48 мест,



бани на 20 мест,



73,9 километра газовых сетей,



мощности по производству растительного масла – 16,8 тонны переработки в сутки,



мощности по производству полимерной пленки – 72 тысячи тонн в год.

В течение 2022 года в Псковской области построены общеобразовательные организации на 1625 ученических мест, дошкольные образовательные организации на 140 мест, гостиницы на 30 мест, предприятия общественного питания на 224 посадочных места. Сданы в эксплуатацию газовые сети протяженностью 78,4 км, мощности по производству плит древесностружечных – 73,9 тысячи кубических метров в год, цеха по убою скота на 5 тонн в смену, помещения для свиней на 0,1 тысячи мест.

За 2022 год введено в действие жилых домов общей площадью 339,6 тысячи квадратных метров, что на 8% больше, чем в 2021 году. На территории области в 2022 году организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 4,1 тысячи квартир. Их средний размер составил 82,5 квадратных метра. Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жилья за 2022 год составила 63,5%.