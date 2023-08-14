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Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах

16.08.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Метражи», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко поговорит с ней о регистрации права собственности на недвижимость. Сколько времени займет эта процедура и есть ли какие-то варианты ускорить регистрацию? Как оформить сделку в электронном виде? Каковы основные причины отказов и приостановок регистрации? Использует ли Росреестр какие-то элементы искусственного интеллекта в своей работе?

Повтор программы можно послушать 17 августа в 8:30.

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Свои вопросы, касающиеся сферы недвижимости, читатели могут присылать на редакторскую почту redaktor@pln-pskov.ru. Ведущий программы и его гости дадут развернутые ответы.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #Метражи
Источник: Псковская Лента Новостей
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