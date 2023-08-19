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В Пскове планируется возвести более 65 тысяч квадратных метров жилья

01.09.2023 22:06|ПсковКомментариев: 0

ДОМ.РФ подвел итоги первого в Псковской области аукциона по проекту комплексного развития территории (КРТ) на участках общей площадью 13,2 га в столице региона. Здесь планируется построить более 65 тысяч квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победителем торгов стала местная компания «Фаворит», предложившая за право реализации проекта КРТ около 6 млн рублей. Застройщик входит в состав группы компаний «СМУ-60», работает в Пскове с 2013 года. Специализируется на строительстве многоэтажных жилых домов, зданий и сооружений промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Реализованные на аукционе участки расположены на первой линии Крестовского шоссе и улицы Временная. Окружение представлено преимущественно частными жилыми домами. Неподалеку проходят железнодорожные пути. Ближайшая остановка общественного транспорта «Птицецех» находится в 310 м. В соседних кварталах — несколько ТЦ, спортивно-оздоровительных центров и строительный гипермаркет. Расстояние до железнодорожного вокзала и центра города составляет около 2 км. До берега реки Великой — 2,8 км.

Помимо средне- и многоэтажной жилой застройки, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение. По условиям аукциона, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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