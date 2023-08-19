Недвижимость

Регионы получат возможность ускоренного расселения аварийного жилья

Правительство изменило механизм предоставления регионам финансовой поддержки на расселение аварийного фонда, что позволит ускорить эту работу. В свою очередь граждане получат возможность быстрее переехать в новые квартиры, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Изменения относятся к регионам, где действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. С 1 января 2024 года в рамках проектов комплексного развития территорий они смогут параллельно начать реализацию новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года.

В рамках программ комплексного развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья установлен отдельный лимит – 10% от объема федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

С заявкой на предоставление финансовой поддержки субъекты смогут обратиться в Фонд развития территорий