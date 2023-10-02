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Телеведущая Юлия Барановская возмутилась состоянием аварийного дома в Пскове

03.10.2023 17:22|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с аварийным домом №8 на улице Пушкина в Пскове обсудили в прямом эфире на стриме общественно-политической организации «Народный фронт». Телеведущая, член центрального штаба «Народного фронта» Юлия Барановская рассказала, что в организацию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что жильцов до сих пор не расселили.

Фото: 2GIS

В стриме принял участие начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Сергей Хмелёв. Он подчеркнул, что этой проблемой занимаются.

«Администрацией города предприняты все возможные действия, чтобы данный дом был включен в программу расселения», - приводит слова Хмелёва «МК в Пскове».

Напомним, 140-летний жилой дом в 2017 году признали аварийным, износ составил 100%, но до сих пор его не расселили. Между тем, внутри образовались большие трещины, в квартирах плесень. Ранее говорилось, что уже подготовлен пакет документов по соответствующей программе, куда включили и этот дом. 

Теги: #недвижимость #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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