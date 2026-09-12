В Госдуме предложили автоматически снижать плату за некачественную работу управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов следует упростить процедуру уменьшения платы за некачественное содержание общего имущества управляющей компанией. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Если управляющая компания не выполняет работу, за которую жители ежемесячно платят, у человека должна быть реальная возможность платить меньше. Сейчас такое право предусмотрено, но на практике жителю зачастую приходится самому фиксировать нарушение, обращаться в УК, добиваться составления актов, а затем отдельно требовать уменьшения платы», — сказал депутат.

По мнению спикера, если факт нарушения уже установлен, повторно доказывать его жителю не должно требоваться, пишет РИА Новости.

«Если установлено, что необходимые работы не выполнялись или общее имущество содержалось ненадлежащим образом, уменьшение платы должно происходить максимально автоматически. Человек не должен несколько раз доказывать одно и то же», — заключил он.