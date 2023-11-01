Недвижимость

Профсоюз помог медику-сироте получить жилье в Пскове

Профсоюз помог медицинскому работнику, относящемуся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получить жилье в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Медицинский работник долгое время не мог получить жилье от администрации города Пскова. Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний оказал правовую помощь, помог составить исковое заявление и представил интересы медработника в суде.

Гражданское дело по иску к администрации города Пскова рассмотрел Псковский городской суд. Он обязал администрацию предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения. Оно должно отвечать санитарно-техническим требованиям, иметь площадь не менее 25 квадратных метров и располагаться на территории города Пскова. Таком образом, исковые требования удовлетворены в полном объеме.