Недвижимость

Детский сад и 15 многоэтажек будут строить под Псковом

Продолжается подготовка инженерной инфраструктуры под возведение жилого квартала из 15 многоэтажек и детского сада в деревне Борисовичи Псковского района, работы идут вблизи поворота на деревню Родина. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Подрядчик работает над строительством магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Уже проложено несколько километров пластиковых труб.

«Дело осложняется непростой геологией этой территории: под слоем земли находится скальный грунт. Подрядчик выкопал котлован глубиной одиннадцать метров, семь из которых – скальная порода, работать с которой значительно тяжелее, чем с более мягкими грунтами», - рассказала Наталья Федорова.

Несмотря на объективные сложности, чтобы не допустить отставания по срокам сдачи объекта, регулярно вместе со специалистами Росстройконтроля глава района выезжает на строительную площадку и требует от подрядчика не сбавлять темп.

На данный момент:

залиты фундаменты под ливневые очистные сооружения и под канализационную насосную станцию (КНС);

проводится работа по сварке напорного трубопровода канализации и ведутся работы по монтажу напорной линии канализации;

завершаются работы по обустройству котлована под КНС;

начат монтаж арматурного каркаса под фундамент.

Ранее сообщалось, что участок автодороги, по которой обеспечивается движение автобусов до ближайшей остановки улиц Венской и Пражской в деревне Борисовичи Псковского района, перекроют с 9 по 14 ноября.