Вековой дом на улице Гоголя в Пскове сдали в аренду на 10 лет

Административное здание №10 на улице Гоголя в Пскове и земельный участок под строением сдали в аренду на 10 лет. Об этом сообщается на сайте ГИС «Торги».
Фото здесь и далее: ГИС «Торги»
Год постройки дома - 1917, само здание двухэтажное, деревянное. Размер годовой аренды составит 388 596 рублей.
Здание сдано в аренду для административного использования. Основной вид деятельности компании, заключившей договор (ООО «Чартер плюс»), - лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. Сама компания зарегистрирована в Пскове на Конной, 2.
Предусмотрено ограничение прав на земельный участок в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ.
Ранее на этом участке располагался дом латышской школы прихода святого Якова 1886 года постройки, позднее – училище эстонского и латышского приходов (до 1917 года).