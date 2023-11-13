Недвижимость

Вековой дом на улице Гоголя в Пскове сдали в аренду на 10 лет

Административное здание №10 на улице Гоголя в Пскове и земельный участок под строением сдали в аренду на 10 лет. Об этом сообщается на сайте ГИС «Торги».

Фото здесь и далее: ГИС «Торги»

Год постройки дома - 1917, само здание двухэтажное, деревянное. Размер годовой аренды составит 388 596 рублей.

Здание сдано в аренду для административного использования. Основной вид деятельности компании, заключившей договор (ООО «Чартер плюс»), - лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. Сама компания зарегистрирована в Пскове на Конной, 2.

Предусмотрено ограничение прав на земельный участок в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ.

Ранее на этом участке располагался дом латышской школы прихода святого Якова 1886 года постройки, позднее – училище эстонского и латышского приходов (до 1917 года).