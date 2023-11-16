Недвижимость

Большинство респондентов ПЛН не поддерживают идею выдавать квартиры многодетным

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не поддерживают идею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей. Это следует из опроса, в котором приняли участие 447 человек.

Большинство проголосовавших - 57,27% - не поддержали такое предложение и отметили, что люди должны трезво оценивать свои силы, заводя трех и более детей. А 17,9% респондентов заявили, что если и выдавать квартиры, то всем семьям, в которых есть дети.

Позитивно идею восприняли 16,78% проголосовавших, аргументируя это тем, что многодетные семьи должны жить в комфортных условиях.

4,47% голосующих предлагают скорректировать предложение выдавать квартиры не всем, а только тем семьям, которые живут в «однушках».

2,46% выступили резко против и отметили, что платят налоги не для того, чтобы множить число нахлебников государства. А 0,89% респондентов считают, на рынке недвижимости хватает льготных предложений, например, «сельская ипотека».

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