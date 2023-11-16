Недвижимость

Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2-3 раза

Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов осенью выросли в два-три раза, заявили в крупных банках.

За девять месяцев 2023-го объем выдач кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 млрд рублей, сообщили в Сбере. Это более чем в три раза превышает показатели января-сентября 2022-го. Количество таких ссуд увеличилось в банке 2,4 раза. Востребованность продукта объясняется возможностью оформить льготную ипотеку в этом сегменте. За январь-сентябрь практически 100% таких кредитов выдано по госпрограммам, пишут «Известия».

По итогам десяти месяцев кредиты на ИЖС и загородную недвижимость получили более 10,7 тысячи россиян, отметили в ВТБ. Общая сумма сделок в банке составила свыше 69 млрд рублей, что почти вдвое превышает результат за аналогичный период 2022-го. Другой банк группы ВТБ — крымский РНКБ — по итогам января-октября выдал на эти цели 6,5 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше результата за 10 месяцев 2022 года. Бум спроса на индивидуальное жилье также подогревает его комфортность, особенно, если речь о семьях с детьми, уверены в ВТБ.

С начала 2023-го ипотеку на ИЖС взяли 6,8 тыс. семей, или в 1,8 раза больше, чем за январь-октябрь 2022 года, поделились в «Дом.рф». Чаще всего займы оформляли жители Подмосковья, Краснодарского края, Ленинградской области и Татарстана.

Ссуды на строительство частного дома в этом году начали выдавать «Росбанк Дом», а также Совкомбанк и Почта Банк.

По данным «ДОМ.РФ», за девять месяцев этого года банки выдали 214 тысяч кредитов на частные дома на 822 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.