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Администрацию Порховского района обязали предоставить жилье сироте-инвалиду

18.12.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Администрацию Порховского района обязали предоставить жилье сироте . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ведомство провело проверку и установило, что жительница Порхова в 2023 году окончила обучение в техникуме, собственного жилого помещения не имеет, является инвалидом второй группы. Девушка - сирота, должна быть обеспечена жилым помещением.

По заявлению прокурора суд обязал администрацию Порховского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма на территории города Порхова.

Теги: #сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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