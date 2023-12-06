Недвижимость

Администрацию Порховского района обязали предоставить жилье сироте-инвалиду

Администрацию Порховского района обязали предоставить жилье сироте . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ведомство провело проверку и установило, что жительница Порхова в 2023 году окончила обучение в техникуме, собственного жилого помещения не имеет, является инвалидом второй группы. Девушка - сирота, должна быть обеспечена жилым помещением.

По заявлению прокурора суд обязал администрацию Порховского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма на территории города Порхова.