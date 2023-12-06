Недвижимость

Доля вторичного рынка в ноябре снизилась до минимальных 50% — Домклик

Увеличение ключевой ставки в начале второго полугодия 2023 года привело к закономерному снижению спроса на готовое жильё. С июня по ноябрь доля вторичного рынка упала с 70 до 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аналитическом центре Домклик Сбера, где изучили, как во втором полугодии 2023 года менялась востребованность различных типов жилья. Эксперты также определили особенности спроса в ноябре.

Как менялась востребованность различных типов жилья. Распределение ипотечных выдач Сбера по типам приобретаемой недвижимости: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальное включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период 2022-2023 годов

Аналитики Домклик отметили, что прежде доля сделок по покупке готовой недвижимости не опускалась ниже 56% (значение апреля 2022 года) — тогда причиной также послужило резкое повышение ключевой ставки ЦБ. В то же время доля «первички» выросла с 23 до 38%, доля ИЖС — с 8 до 10–11%.

Что касается абсолютных значений количества выдач, то после бурного конца лета отмечалось замедление как на рынке первичного, так и вторичного жилья. В октябре по сравнению с сентябрём количество выдач на первичном рынке уменьшилось на 23%, на вторичном — на 13%. Между тем количество выдач на ИЖС в октябре достигло рекордной отметки — 15 тысяч. И это несмотря на окончание дачного сезона.

Аналитики Домклик отмечают, что, скорее всего, в ближайшее время спрос на ИЖС продолжит расти. Основная причина — существенная разница в стоимости лотов. Так, по данным о заключённых ипотечных сделках за ноябрь, стоимость квадратного метра в строящемся частном жилом доме составляет 50 тысяч рублей. При том что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 145,9 тысячи рублей, на вторичном — 101,7 тысячи рублей.

Структура ипотеки в ноябре 2023 года. Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре 2023 года: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач

В ноябре укрепление спроса на первичном рынке продолжилось: количество сделок достигло 46,6 тысячи (+9,6% с октября). Доля в общем количестве выдач также увеличилась до нового рекордного уровня 37,9% (+6,1%). Столь высокие показатели объясняются не только высокой привлекательностью льготной ипотеки на фоне базовых программ. Высокий спрос также подпитывает неопределённость относительно грядущих изменений условий по льготным программам (повышение первоначального взноса до 25–30%, ограничение по показателю долговой нагрузки, сокращение размера кредита, дифференциация ставки по регионам). Аналитики Домклик считают, что в ближайшие полгода неопределённость будет только расти.

Больше всего доля первичного рынка увеличилась в таких регионах, как Республика Бурятия (+12,4%), Волгоградская область (+12%) и Республика Калмыкия (+11,8%).

На вторичном рынке количество сделок продолжает снижаться (-16,9%) и впервые с марта опустилось до 60 тысяч (уровень второго полугодия 2022 года). Доля «вторички» также сократилась до рекордно низкого значения в 50,4% (-5,4%). Больше всего процент ипотеки на готовое жильё уменьшился в Республике Калмыкия (-13%), Волгоградской (-10,9%) и Смоленской областях (-10,6%).

Хотя спрос на ИЖС также снизился с октября (-14,8%), количество сделок по-прежнему превышает 10 тысяч — на этом уровне спрос держится ещё с августа. При этом процент выдач практически не изменился с предыдущего месяца (-0,8%). По доле выданных на ИЖС кредитов лидируют Республика Тыва (56,3%), Республика Саха (Якутия) (31,3%) и Сахалинская область (25,1%).