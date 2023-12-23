Недвижимость

Первый взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках вырос до 30%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках в России вырос с 20% до 30%, соответствующее постановление правительства вступило в силу с 23 декабря.

Кроме того, власти уравняли максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов — теперь он составляет 6 миллионов рублей для всей территории страны (ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти лимит был 12 миллионов рублей), пишет «Прайм».

В России действует несколько льготных ипотечных программ, в числе которых – доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госипотека на жилье в новостройках. Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду таких программ. Нововведение распространили на ипотеку на новостройки, а также «семейную», «сельскую», «дальневосточную» и для работников сферы информационных технологий. По ним ранее минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости.