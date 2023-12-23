Недвижимость

Домклик: Псковская область вошла в топ-10 регионов с низкими ценами на новостройки

Псковская область вошла в топ-10 регионов с наименьшей минимальной стоимостью квадратного метра первичной недвижимости по данным аналитиков Домклик за неполный 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В рамках исследования были проанализированы ипотечные сделки Сбербанка по покупке первичной недвижимости за неполный 2023 год. Для каждого региона РФ аналитики определили минимальную стоимость квадратного метра первичной недвижимости (квартиры). Как итог, был составлен рейтинг регионов (топ-10) по минимальной стоимости одного квадратного метра новостроек.

По данным Домклик, минимальная стоимость квадратного метра в новостройках составила 40,2 тысячи рублей. Такие квартиры продаются в Республике Ингушетия. На втором месте по ценам на первичку — Кабардино-Балкарская Республика (51,5 тысячи), на третьем — Смоленская область (53,9 тысячи). В топ-5 регионов с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках также вошли Чувашская Республика (56,2 тысячи) и Оренбургская область (57,4 тысячи).

Далее идут Республика Калмыкия (57,5 тысячи), Саратовская область (58,1 тысячи), Курганская область (58,2 тысячи), Челябинская область (58,4 тысячи).

Псковская область расположилась на 10-й строчке рейтинга, стоимость квадратного метра в новостройках составила 58,5 тысячи рублей.