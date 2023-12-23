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В Центробанке сообщили о сокращении выдачи ипотеки в России в ноябре

29.12.2023 16:37|ПсковКомментариев: 0

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в РФ в ноябре 2023 года снизился на 5,7% по сравнению с октябрем - до 726,1 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте ЦБ РФ. Тренд на снижение может сохраниться по итогам декабря после ужесточения условий выдачи.

«В ноябре 2023 года активность на рынке ИЖК оставалась высокой, несмотря на незначительное снижение выдачи относительно октября (-5,7% за месяц). Кредитные организации в ноябре 2023 года предоставили 189,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 726,1 млрд рублей против 200,4 тыс. кредитов на сумму 769,6 млрд рублей в октябре», - говорится в сообщении.

По отношению к ноябрю 2022 года выдача ипотеки выросла на 46,8% в числовом и на 54,3% в стоимостном выражении, пишет ТАСС

«По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели декабря предоставлено ИЖК на сумму около 400 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период ноября. При этом ужесточение условий по ряду льготных программ с 23.12.2023 г. может отразиться на выдачах в конце месяца», - отметили в ЦБ РФ.

Доля ипотеки по государственным программам в объеме выдачи выросла с 70,6% в октябре 2023 года до 74,8% в ноябре за счет сокращения выдачи рыночной ипотеки в ноябре на 19,1% - до 183,2 млрд рублей из-за роста кредитных ставок. Совокупная стоимость кредитов по государственным программам в ноябре достигла 542,9 млрд рублей.

Выдача ипотеки на новостройки по договорам долевого участия (ДДУ) увеличились на 3,9% - до 374,4 млн рублей в ноябре. ИЖК по ДДУ составили 51,5% от всех оформленных в ноябре жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре. По итогам ноября ИЖК заняли 31,2% в совокупном объеме всех выданных физическим лицам кредитов, отметили в ЦБ РФ.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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