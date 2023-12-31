Недвижимость

Стоимость аренды жилья резко выросла в России в 2023 году

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам 2023 года составила 27 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 39,5 тысячи рублей. За год показатели увеличились на 25,8% и 24% соответственно.

В последний месяц года показатели оставались скорее стабильными: «однушки» относительно ноября подорожали на 0,3%, «двушки» — на 0,5%. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике». Согласно оценке «Этажей», однокомнатные квартиры в городах-миллионниках на конец декабря стоили в среднем 25,2 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные — 30,6 тысячи рублей. Год к году показатели выросли на 19,9% и 18,9% соответственно. За месяц аналитики заметили рост среднего значения на 2,8% для однокомнатных квартир и на 3% для двухкомнатных, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее выраженный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир, согласно данным «Циан.Аналитики», произошел в Перми, где ставка увеличилась на 51,7% год к году, до 26,7 тысячи рублей в месяц. В Челябинске динамика составила 48%, до 22,5 тысячи рублей в месяц. В Новосибирске — 31,8%, до 27,8 тысячи рублей в месяц. В «Этажах» добавляют, что «однушки» в Нижнем Новгороде за год подорожали на 30,8%, до 24,9 тысячи рублей в месяц. Динамику в Санкт-Петербурге аналитики оценивают в 28,4%, до 32,9 тысячи рублей в месяц.