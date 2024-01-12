Недвижимость

Рост цен на новостройки замедлился в России

Активный вывод нового предложения из-за неопределенности с будущим льготных ипотечных программ и ограниченный праздничным периодом спрос стабилизировали динамику цен на новостройки. Средняя стоимость предложения на крупнейших региональных рынках за месяц выросла только на 1%. Аналитики рассчитывают на дальнейшую стагнацию цен, хотя заметного снижения спроса ждут не раньше второго квартала.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе составила 163,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр, увеличившись на 1% к декабрю. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике», отмечая, что динамика оказалась более сдержанной, чем в предыдущие два месяца, когда новостройки дорожали на 2,4% и 1,9% за 30 дней.

В «Этажах» среднюю стоимость новостроек в России в целом оценивают в 129,9 тысячи рублей за 1 квадратный метр. За месяц значение выросло на 4,4%, за год — на 10,3%. В «Авито Недвижимости» добавляют, что средняя стоимость лота на первичном рынке России сейчас составляет 6,87 млн рублей. За месяц значение сократилось на 0,4%, за год выросло на 11%, пишет «Коммерсантъ».

Заметнее всего средняя стоимость новостроек, согласно данным «Циан.Аналитики», за месяц выросла в Перми — на 6,5%, до 129,6 тысячи рублей за 1 квадратный метр. В Нижнем Новгороде динамика более сдержанная — 2,7%, до 190,8 тысячи рублей за 1 квадратный метр. В «Этажах» заметили рост средней стоимости на 4,4%, до 73,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр, в Саратове. В «Авито Недвижимости» отмечают увеличение на 2,3% за месяц, до 121 тысячи рублей за 1 квадратный метр, в Красноярске.

В Москве, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», новостройки сейчас экспонируются в среднем по цене 343,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Это на 0,1% ниже значения декабря, но на 10,1% выше показателя января прошлого года. В «Авито Недвижимости» добавляют, что средняя стоимость квартиры на первичном рынке Москвы сейчас составляет 16 млн рублей. За месяц этот показатель сократился на 3%, за год вырос на 15%. Доступных предложений в городе сейчас на 29% больше, чем годом ранее, и на 2% больше, чем в декабре прошлого года.

В целом сдержанную динамику средних цен руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов связывает с большим объемом новинок, вышедших в конце года.