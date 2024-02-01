Недвижимость

Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке

Министерство финансов России поддержало увеличение лимитов по IT-ипотеке, проект соответствующего постановления уже подготовлен Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен», - говорится в сообщении.

Минфин также уточняет, что на данный момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей). Таким образом, выдача IT-ипотеки продолжится с учетом перераспределения до принятия постановления правительства, пишет ТАСС.

Ранее некоторые российские банки, например Сбер, ПСБ банк, МТС банк и Банк Санкт-Петербурга перестали принимать заявки на IT-ипотеку. Также исчерпал лимиты и перестал выдавать IT-ипотеку РНКБ, при этом продолжив принимать заявки на нее.