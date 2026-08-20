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Темпы подорожания вторичного жилья в пять раз обогнали инфляцию на новостройки

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Вторичное жилье в России в начале 2026 года дорожало значительно быстрее новостроек: в I квартале стоимость квадратного метра готовых квартир выросла на 10,4% и достигла 144 тысяч рублей, следует из данных Банка России. Для сравнения, на первичном рынке метр прибавил только 2%, до 219,5 тысяч рублей. Таким образом, темпы роста цен на вторичку оказались примерно в пять раз выше.

Такая динамика стала противоположной той, что наблюдалась в прошлом году. С I по IV квартал 2025-го готовое жилье подорожало лишь на 3%, тогда как стоимость квартир в новостройках увеличилась на 8,7%. Одной из причин перелома стало перераспределение спроса в пользу вторичного рынка.

По данным федеральной компании «Этажи», в июле спрос на новостройки оказался на 17% ниже уровня годичной давности, тогда как интерес к готовому жилью вырос на 45%, отметил ведущий аналитик компании Александр Иванов. Активность покупателей подтверждают и данные Роскадастра: за первое полугодие в России было продано 699,8 тысяч квартир на вторичном рынке — на 21% больше, чем за тот же период 2025 года.

Увеличение спроса постепенно отражается на стоимости готового жилья, рассказала аналитик «Финама» Кристина Гудым. По ее словам, рынок ипотеки начал восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки, а доля рыночных программ в общем объеме выдач увеличилась с 19% до 37%. Основная часть прироста пришлась именно на вторичный рынок, пишут «Известия».

При этом уменьшение ключевой ставки пока не привело к сопоставимому удешевлению рыночной ипотеки. С начала года ЦБ снизил ее с 16% до 14%, однако банки по-прежнему предлагают жилищные кредиты примерно под 18–19%, отметил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

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